Торговые центры в Саратове снова эвакуировали

Вечером 4 ноября в Саратове снова эвакуировали торговые центры.
Как сообщили читатели «КП-Саратов», эвакуация посетителей и персонала прошла как минимум в четырех крупных ТЦ – «Хеппи Молл», «Оранжевый», «Мой новый» и «Тау Галерея».
Сообщения об угрозах терактов поступают в отношении саратовских ТЦ уже регулярно почти каждые выходные.
Недавно к ТЦ добавился аэропорт «Гагарин», который эвакуировали два дня подряд.
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