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Происшествия4 декабря 2021 17:20

Торговые центры в Саратове снова эвакуировали

Очередные выходные не обошлись без угроз неизвестных
Источник:kp.ru
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Вечером 4 ноября в Саратове снова эвакуировали торговые центры.

Как сообщили читатели «КП-Саратов», эвакуация посетителей и персонала прошла как минимум в четырех крупных ТЦ – «Хеппи Молл», «Оранжевый», «Мой новый» и «Тау Галерея».

Сообщения об угрозах терактов поступают в отношении саратовских ТЦ уже регулярно почти каждые выходные.

Недавно к ТЦ добавился аэропорт «Гагарин», который эвакуировали два дня подряд.

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