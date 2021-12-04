Пожилой рыбак утонул в Большом Иргизе

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Утром 4 декабря в реке Большой Иргиз в Краснопартизанском районе Саратовской области утонул 71-летний рыбак – житель села Беленка.

Следователи Пугачевского межрайонного следственного отдела выяснили, что утром мужчина отправился на рыбалку на речку, которая протекает через село. Когда после обеда он не вернулся, обеспокоенные родственники отправились его искать и нашли утонувшим. Тело родственники вытащили на берег и вызвали правоохранителей.

Следователь СК при внешнем осмотре признаком насильственной смерти не нашел, назначено судебно-медицинское исселедование.

Сейчас, как сообщили в региональном СУ СКР, проводится доследственная проверка.

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