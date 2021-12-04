Стрелюхин о съезде ЕР: Партия будет и дальше меняться

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Депутат Госдумы от Энгельсского избирательного округа Саратовской области Александр Стрелюхин поделился своими впечатлениями от участия в съезде партии "Единая Россия", который прошел 4 декабря в Москве.

- Принял участие в третьем этапе XX юбилейного съезда партии «Единая Россия». Сегодня были подведены итоги избирательной кампании в Государственную Думу, оценены результаты работы и намечены перспективы дальнейшей деятельности. За прошедшие годы, партия подтвердила способность решать самые масштабные задачи, нести ответственность за принятые решения и оставаться ведущей политической силой страны. «Единая Россия» всегда отстаивала стабильное развитие России, ее конкурентоспособность и суверенитет.

У партии есть силы, опыт и знания, есть поддержка нашего национального лидера – Президента страны, чтобы и дальше ставить новые глобальные цели, уверенно достигать результатов в интересах людей. Поддержка граждан, которую мы получили осенью текущего года нас ко многому обязывает. Прежде всего – исполнение Народной программы партии, в основу которой легло Послание Президента страны Владимира Владимировича Путина. Программа включила в себя множество направлений, обозначенных гражданами. Это и качественное образование, здравоохранение, культура, поддержка материнства и детства, развитие экономики и создание новых рабочих мест, формирование современной дорожно-транспортной инфраструктуры, ликвидация аварийного жилья, экологическая повестка и многое другое. Доверие миллионов граждан нашей страны – наш главный актив. Поэтому партия будет и дальше меняться, отвечать на вызовы времени, открыто отчитываться перед своими избирателями, обсуждать самые острые проблемы и находить пути решения. «Единая Россия» продолжает кадровое обновление. Решением съезда обновлены составы Высшего и Генерального советов партии, комиссии по этике и контрольная комиссии. Председателем партии единогласно избран Дмитрий Медведев.

В Высший совет партии избран спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, в Генеральный совет партии – секретарь регионального отделения партии Николай Панков, депутат Глеб Хор вошел в состав контрольной комиссии.

Искренне поздравляю однопартийцев и желаю дальнейшей плодотворной работы, - написал Александр Стрелюхин.