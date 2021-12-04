Авария на ЛЭП в Саратове устранена

После аварии на подстанции "Техническая" и отключения части Кировского, Ленинского и Волжского района Саратова от электричества, понадобилось около двух часов работы специалистов «Россетей», чтобы возобновоить электроснабжение.

- Подачу тока возобновили на воздушную линию 110 кВ и подстанцию «Техническая». Сейчас территориальные сетевые структуры проводят включение потребителей, - сообщили в «Россетях».

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