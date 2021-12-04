"Россети Волга" вернули свет жителям Саратова

Бригады “Россети Волга” меньше чем за два часа справились с восстановлением энергоснабжения в Саратове

Бригады “Россети Волга” меньше чем за два часа справились с восстановлением энергоснабжения в Саратове, где было временное локальное отключение электричества из-за технологического нарушения.

В настоящее время в домах Саратова включают электричество. Восстановлена подача на ЛЭП 110 кВ и подстанцию “Техническая”.

Ранее пресс-секретарь главы города сообщила о технологическом нарушении на высоковольтной линии на улице Блинова. Было отключено электричество в части домов Ленинского, Кировского, Волжского районов. Информация была передана директору СПГЭС. Энергетики “Россетей” быстро прибыли на место происшествия.

Напомним, что Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ является контролирующим акционером электросетевой компании. Организация владеет 88,04% долей в уставном капитале. Под управлением “Россетей” - 2,40 млн км линий электропередачи, 528 тыс. подстанций, трансформаторная мощность которых превышает 809 тыс. МВА.