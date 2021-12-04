Медики не смогли спасти жизнь избитого мужчины в Краснокутском районе

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Медики почти месяц боролись за жизнь избитого 33-летнего жителя Краснокутского района.

Он поступил в больницу вечером 7 ноября в бессознательном состоянии.

В ходе обследования у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб и кровоизлияние головного мозга. Тяжесть повреждений оказалась несовместимой с жизнью - мужчина умер 3 декабря.

Следственным отделом по городу Энгельс регионального СУ СКР начал доследственную проверку. Сейчас проводится судебно-медицинское исследование чтобы установить точные причины его смерти.

При этом, как сообщили "КП-Саратов" в региональном СУ СКР, сейчас выясняются обстоятельства получения мужчиной смертельных травм.

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