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Общество3 декабря 2021 13:29

Жители Заводского района до утра остались без холодной воды

«КВС» ведут работы
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 3 декабря, в Заводском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

Для работ на Чернышевского, 16 а ограничили водоснабжение для жителей этого дома, а также №№10,12,14,18 и 20, а также 4-го Чернышевского проезда, 9.

Вернуть воду обещают к 8 утра завтрашнего дня.

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