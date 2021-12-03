Жители Заводского района до утра остались без холодной воды

Сегодня, 3 декабря, в Заводском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

Для работ на Чернышевского, 16 а ограничили водоснабжение для жителей этого дома, а также №№10,12,14,18 и 20, а также 4-го Чернышевского проезда, 9.

Вернуть воду обещают к 8 утра завтрашнего дня.

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