Житель Екатериновки забил гостя до смерти за занятое на диване место

Фото: СУ СК по Саратовской области

Перед судом вскоре предстанет житель поселка Екатериновка, который забил гостя до смерти за занятое на диване место.

Преступление было совершено вечером 2 июля 2021 года. 28-летний парень пригласил к себе троих односельчан, чтобы выпить. В какой-то момент 60-летний гость понял, что перебрал и пошел в дом, чтобы прилечь на диване. Подобная наглость возмутила 28-летнего хозяина жилья. От избил «некультурного» гостя поленом, а затем вытащил на улицу. Через несколько дней пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

Теперь 28-летний подозреваемый находится под стражей, вину он не признает. Его уголовное дело направлено в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.