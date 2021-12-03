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Происшествия3 декабря 2021 8:25

В Ленинском районе иномарка сбила 20-летнего парня

Пострадавший в больнице
Наталия Калинина
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Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 2 декабря, в Ленинском районе Саратова иномарка сбила 20-летнего парня, об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилась в 18:00 напротив дома № 21 по улице Антонова. 56-летний водитель Kia Spectra сбил 20-летнего пешехода

В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в больницу.

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