В Ленинском районе иномарка сбила 20-летнего парня

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 2 декабря, в Ленинском районе Саратова иномарка сбила 20-летнего парня, об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилась в 18:00 напротив дома № 21 по улице Антонова. 56-летний водитель Kia Spectra сбил 20-летнего пешехода

В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в больницу.

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