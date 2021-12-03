На карантин по ОРВИ в Саратовской области отправились 12 школ. Об этом сегодня, 3 декабря, на очередном брифинге по коронавирусу в минздраве Саратовской области рассказала замглавы регионального министерства образования Ирина Чинаева.

Из-за угрозы распространения коронавируса закрыт детский сад № 20 в Вольске. Закрыты также 17 групп в 12 детских садах и 84 класса в 54 школах.

На карантин по ОРВИ отправлен детский сад в Александрово-Гайском районе и 12 школ. Отправились на домашнее обучение также 33 группы в 23 детских садах и 196 классов в 66 школах.

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