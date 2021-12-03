В связи со снижением количества пациентов, в Саратовской области сократили 2 130 коронавирусных коек. Об этом сегодня, 3 декабря, на очередном брифинге по коронавирусу в минздраве Саратовской области рассказал замглавы ведомства Денис Грайфер.

Койки сокращаются в Петровской, Татищевской, Аткарской, Базарно-Карабулакской и других больницах. Они постепенно возвращаются к нормальной работе.

Закрыты также были коронавирусные койки в Саратовской детской больнице № 5. Теперь на них смогут разместиться ребята с ОРВИ. Свободных коек уже более 20 процентов.

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