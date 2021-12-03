В Саратовской области от коронавируса скончались 22 человека за сутки

Брифинг минздрава

Сегодня, 3 декабря в минздраве Саратовской области прошел очередной брифинг по коронавирусу.

Как сообщил заместитель главы регионального минздрава Денис Грайфер, показатель заболеваемости на сто тысяч населения в регионе составляет 5 994,3. Для сравнения средний по России равен 6 688,2. Скончался от коронавируса 4 681 пациент. За минувшие сутки было 22 погибших: 12 женщин и 10 мужчин в возрасте от 50 до 88 лет.

На кислородной поддержке остаются 728 пациентов, из них на ИВЛ 230 человек. На амбулаторном лечении 10 130 пациентов.

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