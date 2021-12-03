В Федоровском районе у фуры «Магнит» оторвался прицеп и убил человека

Пострадавшая "Лада"

Сегодня, 3 декабря, в Федоровском районе Саратовской области у фуры «Магнит» оторвался прицеп и убил человека. Еще одна пострадавшая в аварии остается в больнице.

ЧП случилось в 6:40 на 401 километре трассы Р208. У фуры Man, за рулем которой сидел 48-летний водитель, во время езды оторвался прицеп. Он отлетел в автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находился 62-летний мужчина.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его 61-летняя пассажирка попала в больницу.

Трагедия в Саратовской области

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