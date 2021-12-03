В Саратове жестко задержали банду профессиональных домушников

В Саратове полиция при поддержке Росгвардии задержала подозреваемых в серии квартирных краж.

Воры орудовали в Саратове и Энгельсском районе. Они взламывали пластиковые окна и двери, забирали бытовую технику и ценности. Кроме этого они похищали обувь, одежду, и даже продукты, в том числе кофе, банки с консервированной кукурузой и зеленым горошком. Установлено как минимум десять случаев краж в Саратове и 4 – в Энгельсе. Украли в общей сложности на 900 тысяч рублей.

Уголовное дело о кражах в отношении двоих жителей Энгельса направлено в суд.

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