Под Саратовом мужчина на «Богдане» столкнулся с иномаркой и попал в больницу

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 2 декабря, в Саратовском районе произошло ДТП, в котором пострадал мужчина, об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилась в 9:40 на 305 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». 51-летний водитель автомобиля «Богдан 2310» врезался в ехавшую рядом с ним Toyota Land Cruiser, за рулем которой был 48-летний мужчина. От удара Toyota отлетела в металлический отбойник.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Богдан 2310», с травмами он доставлен в медицинское учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.