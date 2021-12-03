В Энгельсе мужчина забил насмерть пожилого отца

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе будут судить 36-летнего мужчину, который избил отца до смерти.

Драма произошла в ночь с 1 на 2 мая в квартире одного из домов на улице Тельмана.

Как установили следователи регионального СУ СКР, произошла ссора между матерью и сыном. Женщина упрекала его в отсутствии работы и пьянстве. Супругу поддержал пожилой отец мужчины, за что получил удар ногой в живот и кулаком в грудь.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в реанимацию, но спасти медики его не смогли – 2 мая он скончался. Официально причиной смерти старика стала тупая травма живота с повреждением внутренних органов.

Сын свою вину не признал, но следователи считают, что собранных доказательств достаточно, чтобы подтвердить его преступление в суде.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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