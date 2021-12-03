В Саратовской области еще 546 человек заразились коронавирусом за сутки. Сегодня, 3 декабря, опершаб предоставил новые данные. Всего COVID-19 заразились уже 122 013 жителей региона.

Выздоровели с начала эпидемии 105 007 человек, за сутки — 582. В стационарах области остаются 2 378 человек, а на амбулаторном лечении прибывают 10 130.

В Саратове зарегистрировано 313 новых случаев, в Энгельсском районе таких оказалось 48, в Балаковском поступили еще 33 пациента, в Балашовском — 25, в Вольском заразились еще 15 человек, а в Пугачевском подтверждено девять зараженных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 25;

- 7-14 лет – 23;

- 15-19 лет – 28;

- 20-29 лет – 39;

- 30-39 лет – 97;

- 40-49 лет – 87;

- 50-59 лет – 93;

- старше 60 – 154.

С пневмонией поступили 103 человека, простуду имеют 440 пациента, а трое переносят коронавирус без симптомов.

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