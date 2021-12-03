Под Энгельсом после ДТП перевернулся фургон

Утром 3 декабря в Энгельсском районе перевернулся фургон на базе грузовика ISUZU. Автомобиль слетел с трассы и упал на бок после столкновения с легковушкой Cherry.

Авария произошла недалеко от села Липовка, сообщает сайт ЧП-Саратов.

При съезде в кювет 24-летний пассажир вылетел из кабины фургона и оказался придавлен ею. Спасатели областной службы спасения с помощью гидравлического инструмента смогли освободить пострадавшего и передали его скорой помощи для госпитализации. Водителю грузовика, 24-летнему мужчине, помощь оказали на месте аварии, госпитализация не понадобилась.

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