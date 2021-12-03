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Общество3 декабря 2021 5:28

Под Энгельсом украли дорожные столбики с отремонтированного участка

Пропало 80 сигнальных элементов
Наталия Калинина
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Столбики были здесь

Столбики были здесь

В Энгельсском районе украли дорожные столбики с недавно отремонтированного участка. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Кража совершена на участке дороги «Красный Яр - Усть-Караман». Предполагается, что 80 пластиковых сигнальных столбиков пропали еще 2 месяца назад. Подрядчик не успел сдать работы, поэтому вынужден был закупить столбики за свой счет. Одна штука стоит 500 рублей.

В минтрансе заметили, что жители региона регулярно воруют повреждают дорожные знаки, столбики и ограждения.

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