Саратовцев переполошили пожарные машины возле здания музея «Россия – моя история»

Рано утром 3 декабря саратовцев всполошили промчавшиеся по центру города автомобили пожарной охраны. Все они съехались к парку-музею «Россия – моя история» на Ильинской площади.

Очевидцы насчитали не менее шести спецмашин.

Как выяснилось, павтомобили спешили не на пожар.

В региональном ГУ МЧС пояснили, что это были пожарно-тактические учения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.