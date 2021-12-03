Саратовцев переполошили пожарные машины возле здания музея «Россия – моя история»

Рано утром 3 декабря саратовцев всполошили промчавшиеся по центру города автомобили пожарной охраны. Все они съехались к парку-музею «Россия – моя история» на Ильинской площади.
Очевидцы насчитали не менее шести спецмашин.
Как выяснилось, павтомобили спешили не на пожар.
В региональном ГУ МЧС пояснили, что это были пожарно-тактические учения.
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