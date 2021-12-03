Жители трех улиц в центре Саратова остались без воды на всю пятницу

Очередная авария на сетях ООО "КВС" оставила 3 декабря без воды жителей домов на трех улицах в центре Саратова.

В этот раз устранять повреждениея на водопроводе нужно по адресу улица Чапаева, 19/27.

На время ремонтных работ без воды на весь день останутся жители улиц Чапаева, 19/27; Бахметьевская, 33, 39, а также улицы Белоглинская от Чапаева до Симбирцева.

Планируемое время окончания ремонта - полночь 4 декабря.

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