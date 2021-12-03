Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 декабря 2021 4:47

Жители трех улиц в центре Саратова остались без воды на всю пятницу

Водоснабжение отключено на весь день из-за аварии на сетях ООО "КВС"
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Очередная авария на сетях ООО "КВС" оставила 3 декабря без воды жителей домов на трех улицах в центре Саратова.

В этот раз устранять повреждениея на водопроводе нужно по адресу улица Чапаева, 19/27.

На время ремонтных работ без воды на весь день останутся жители улиц Чапаева, 19/27; Бахметьевская, 33, 39, а также улицы Белоглинская от Чапаева до Симбирцева.

Планируемое время окончания ремонта - полночь 4 декабря.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.