В Волжском районе Саратова нашли тело избитой пенсионерки

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Днем 2 декабря в квартире многоэтажки на улице Мясницкая нашли тело 77-летней хозяйки. Женщина лежала в коридоре на полу. По данным регионального СУ СКР, ее смерть наступила около трех дней назад.
Следователем СК вместе с судебно-медицинским экспертом обнаружили на ее руках и ногах ссадины и кровоподтеки. Назначено судебно-медицинское исследование.
СКР начал доследственную проверку.
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