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Происшествия3 декабря 2021 2:40

В Волжском районе Саратова нашли тело избитой пенсионерки

Труп женщины пролежал в квартире около трех суток
Источник:kp.ru
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Днем 2 декабря в квартире многоэтажки на улице Мясницкая нашли тело 77-летней хозяйки. Женщина лежала в коридоре на полу. По данным регионального СУ СКР, ее смерть наступила около трех дней назад.

Следователем СК вместе с судебно-медицинским экспертом обнаружили на ее руках и ногах ссадины и кровоподтеки. Назначено судебно-медицинское исследование.

СКР начал доследственную проверку.

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