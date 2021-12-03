В Саратове молодого мужчину убило током в сауне

Трагедия произошла в сауне на Челюскинцев Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове будут судить 35-летнего владельца сауны в Волжском районе за смерть клиента.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к трагедии.

Мужчину ударило током от электропечи Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, ночью 22 ноября 2019 года в сауну на улице Челюскинцев пришла компания молодых людей. Одного из них ударило током, когда он коснулся электропечи, не имевшей защитного кожуха или ограждения. 24-летний мужчина погиб мгновенно.

Владелец скрылся от следствия, но был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

Владелец сауны скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Сейчас он арестован, но своей вины не признает. Дело направлено в суд.

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