В Саратове молодого мужчину убило током в сауне

Трагедия произошла в сауне на Челюскинцев
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове будут судить 35-летнего владельца сауны в Волжском районе за смерть клиента.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к трагедии.
Мужчину ударило током от электропечи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, ночью 22 ноября 2019 года в сауну на улице Челюскинцев пришла компания молодых людей. Одного из них ударило током, когда он коснулся электропечи, не имевшей защитного кожуха или ограждения. 24-летний мужчина погиб мгновенно.
Владелец скрылся от следствия, но был арестован
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Владелец сауны скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Сейчас он арестован, но своей вины не признает. Дело направлено в суд.
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