Многодетную мать в Саратове осудили за торговлю наркотиками

Суд в Саратове приговорил к 6,5 годам колонии общего режима 32-летнюю жительницу Саратова. Она отправлялась продавать наркотики, оставляя трех детей с бабушкой

Следствие установило, что в августе 2021 года через тайниковую закладку она купила наркотическую смесь, массой не менее 5,34 грамм, что уже является крупным размером.

Употребив вещество в тот же день, и оставив троих детей под присмотром своей матери, через тайниковую закладку в районе остановки «3-я Дачная», продала наркотик массой 0,36 грамм.

У нее было готово еще шесть тайниковых закладок на территории Ленинского района. для продажи оставшегося наркотика. Но это сделать она не успела – ее задержала полцуия, кстати, как сообщили в прокуратуре области, при виде полицейских женщина пыталась убежать, но ее поймали. При ней были 15 свертков с наркотиками общей массой 4,98 грамма.

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