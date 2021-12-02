Под видом соотечественников в Саратовскую область завозили мигрантов

В УФСБ по Саратовской области обнаружили мирантов среди переселяемых соотечественников

Сотрудники УФСБ России по Саратовской области «накрыли» межрегиональную преступную группу, которая с помощью подложных документов организовала заезда в страну мигрантов под прикрытием программы переселения соотечественников.

Как сообщили в УФСБ, все члены группы – граждане России.

Установлено, что за деньги они оказывали содействие мигрантам из Средней Азии по включению их в список участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В дальнейшем, для получения в упрощенном порядке гражданства России, задержанные использовали подложные документы.

Возбуждено уголовное дело об организация незаконной миграции, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения членам группы.

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