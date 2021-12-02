Госструктуры Саратовской области научились вести инстаграм

Сегодня, 2 ноября, прошел онлайн-семинар «PR в социальных сетях для госструктур и госСМИ в эпоху пандемии», на котором собрались пиар-специалисты различных ведомств Саратовской области.

Спикер мероприятия — Тимур Асланов — основатель издательского дома "Имидж-Медиа". Он объяснил гостям мероприятия, что инстаграм ориентирован на досуг и развлечения, по этому не следует вести профиль в излишне официальной манере.

Напротив, следует показать, что чиновникам и должностным лицам вопреки стереотипам не чуждо все человеческое, разрушить миф о том, что в органах власти трудятся безчувственные люди.

В конце семинара Тимур Асланов проанализировал инстаграм-акаунты некоторых ведомств Саратовской области и показал, что можно улучшить.

Гости поблагодарили ведущего за интересную лекцию.

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