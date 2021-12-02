Саратовцы вошли в топ-10 самых активных покупателей на AliExpress

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Покупатели из Саратовской области вошли в число десяти самых активных регионов страны на распродажах в AliExpress. Анализ покупок через совместный маркетплейс провели соцсеть Одноклассники и AliExpress Россия.

По активности саратовцы оказались на седьмом месте, опередив Краснодар и Ростов-на-Дону. В первой тройке Москва, Омск, Новосибирск.

Они определили также какие товары чаще всего покупали и искали в уходящем году.

Чаще всего пользователи социальной сети в течение года приобретают бижутерию, одежду и аксессуары, смартфоны и аксессуары для них, косметику и бьюти-товары, а также товары для дома и кухни.

Среди самых частых запросов у мужчин - рыболовные принадлежности, зажигалки и ножи.

У женщин чаще всего в запросах серьги, сумки, часы.

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