Бусаргин пояснил задержку в решении проблем дольщиков ЖК «Победа»

ЖК Победа

Процедура оценки одного из домов ЖК «Победа» в Саратове вызвала вопросы и сейчас рассматривается в суде. Это даст возможность независимой экспертизы для новой оценки.

- Проведенная в рамках процедуры банкротства компаний-застройщиков оценка по одному из домов вызвала ряд вопросов, поскольку были допущены ошибки, например, учтено не все имущество, входящее в конкурсную массу, - заявил председатель правительства Роман Бусаргин по итогам прошедшего 2 декабря в правительстве совещания. На него были приглашены дольщики, у которых возникают вопросы по ситуации с проблемным ЖК.

Процедура новой оценки требует времени, если бы не это, документыв могли бы быть рассмотрены в Фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства уже в ноябре.

Бусаргин напомнил, что проблемы ЖК «Победа находятся на контроле у депутата ГД Панкова и правительства области. Ранее в не менее сложных ситуация выход был найден при поддержке председателя ГД Вячеслава Володина.

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