На Саратовскую область надвигается сильный ветер

В Саратове опять ненастье

Завтра, 3 декабря, в Саратове ожидается сильный ветер, погода в области опять ухудшится, об этом сообщает Саратовский Гидрометцентр.

В Дергачах и Шиханах порывы ветра достигнут 15 м/с, в Аткарске ожидается дождь, а на территории всего Левобережья – снег.

На дорогах Саратовской области будет гололедица, а улицы застилает туман.

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