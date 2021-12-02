На Саратовскую область надвигается сильный ветер

В Саратове опять ненастье
Завтра, 3 декабря, в Саратове ожидается сильный ветер, погода в области опять ухудшится, об этом сообщает Саратовский Гидрометцентр.
В Дергачах и Шиханах порывы ветра достигнут 15 м/с, в Аткарске ожидается дождь, а на территории всего Левобережья – снег.
На дорогах Саратовской области будет гололедица, а улицы застилает туман.
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