Саратовский центр принимает участие в международной акции «16 дней против насилия»

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Акция проходит с 25 ноября до 10 декабря текущего года во всем мире и направлена на привлечение внимания общества к проблеме распространения домашнего насилия в отношении женщин и детей.

Даты начала и конца акции выбраны не случайно. 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. А 10 декабря - День прав человека. В нашем городе в акции «16 дней против насилия» принимает участие ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова».

Как уточнили в Центре, насилие в семье - это не обязательно применение физической силы, нанесение побоев. К насилию относится любая форма негативного воздействия: сексуального, психологического или даже экономического. Многие предпочитают «не выносить сор из избы». Но такой подход проблемы не решает. Чтобы от насилия избавиться, то проблему эту необходимо признать, и обратиться за помощью.

Если вы или ваши близкие столкнулись с такими проблемами, то обращайтесь на горячую линию акции по номеру 8-800-2000-122.

На линии работают профессиональные психологи, которые помогут вам выйти из сложной ситуации. Психологи принимают звонки круглосуточно, звонки для граждан бесплатные, обратиться можно анонимно.

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