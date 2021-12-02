Пенсионер замерз насмерть в посадках у железной дороги

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области пенсионер замер насмерть в посадках возле железной дороги. Об этом сообщили в СУ СК по Саратовской области, проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, вчера, 1 декабря, жители села Сухой Карабулак нашли возле железнодорожного полотна бездыханное тело. Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 67-летний житель этого села. Согласно заключению экспертов, причиной смерти этого человека стало переохлаждение.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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