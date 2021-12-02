У жителя Жасминного сгорел диван с матрасом

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 2 декабря, в поселке Жасминный в Ленинском районе Саратова произошел пожар. Саратовец лишился дивана с матрасом.
Сообщение о возгорании поступило в 4:41. На пульт дежурного сообщили о пожаре в четырехквартирном доме в поселке Жасминный. Очаг располагался на диване в жилой комнате, его площадь составила два квадратных метра. Горожанин лишился матраса и дивана. Причина пожара устанавливается. Обошлось без пострадавших.
На тушение выезжали два пожарных расчета, о чем сообщили в ГУ МЧС региона.
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