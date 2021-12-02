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Происшествия2 декабря 2021 9:11

У жителя Жасминного сгорел диван с матрасом

Сам саратовец не пострадал
Наталия Калинина
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 2 декабря, в поселке Жасминный в Ленинском районе Саратова произошел пожар. Саратовец лишился дивана с матрасом.

Сообщение о возгорании поступило в 4:41. На пульт дежурного сообщили о пожаре в четырехквартирном доме в поселке Жасминный. Очаг располагался на диване в жилой комнате, его площадь составила два квадратных метра. Горожанин лишился матраса и дивана. Причина пожара устанавливается. Обошлось без пострадавших.

На тушение выезжали два пожарных расчета, о чем сообщили в ГУ МЧС региона.

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