У жителя Жасминного сгорел диван с матрасом

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 2 декабря, в поселке Жасминный в Ленинском районе Саратова произошел пожар. Саратовец лишился дивана с матрасом.

Сообщение о возгорании поступило в 4:41. На пульт дежурного сообщили о пожаре в четырехквартирном доме в поселке Жасминный. Очаг располагался на диване в жилой комнате, его площадь составила два квадратных метра. Горожанин лишился матраса и дивана. Причина пожара устанавливается. Обошлось без пострадавших.

На тушение выезжали два пожарных расчета, о чем сообщили в ГУ МЧС региона.

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