Александр Романов: Депутаты КПРФ ввели в заблуждение людей, которые пришли к ним на прием

Александр Романов прокомментировал действия ряда депутатов

Сегодня в областной думе 2 декабря проходит внеочередное заседание областной думы. Оно традиционно проходит в режиме соблюдения ограничений по коронавирусу. Тем не менее, ряд депутатов решили именно в это время назначить прием граждан в здании думы, несмотря на то, что очные приемы в парламенте уже не проводятся долгое время.

Ситуацию прокомментировал в перерыве заседания спикер парламента Александр Романов.

- Накануне внеочередного заседания регпарламента я дал подробные разъяснения о том, в каком режиме проходят заседания областной Думы в связи с угрозой распространения коронавируса, а также пояснил, в каком формате проводятся приемы граждан. Эта информация есть на официальном сайте регпарламента, в СМИ. Также порядок проведения заседаний прописывается в постановлении, с которым перед заседанием обязан ознакомиться каждый парламентарий.

Однако, вопреки всему депутаты фракции «КПРФ» фактически пытались организовать прием граждан в здании областной Думы. В результате люди, которые пришли к зданию, вынуждены были стоять несколько часов на холоде. Получается, что их вводили в заблуждение, когда приглашали на прием. Уверен, что такое отношение к избирателям недопустимо, – отметил спикер Саратовской областной Думы Александр Романов.

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