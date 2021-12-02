В Саратовской области от коронавируса скончались еще 24 человека за сутки. Сегодня, 2 декабря, оперштаб опубликовал статистику по смертности от коронавируса в регионе.

За прошедшие сутки от осложнений инфекции умерли тринадцать женщин и одиннадцать мужчин в возрасте от 47 до 83 лет. Всего скончались уже 4 659 жителей региона.

Напомним, на данный момент коронавирусом заразились 121 467 человек.

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