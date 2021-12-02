Вячеслав Володин прибыл в Минск с официальным визитом

Вячеслав Володин в Минске

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Минск. Это первое подобное мероприятие после избрания Государственной Думы нового созыва.

Вячеслав Володин возглавит заседание 61-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. На мероприятии будет обсуждаться законодательное взаимодействие двух стран по 28 союзным программам.

В заседании Парламентского Собрания примет участие новый список парламентариев, сформированный после выборов ГД восьмого созыва.

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