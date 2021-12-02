На трассе в Вольске сгорела Mazda

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 1 декабря, в Вольске сгорел автомобиль Mazda, об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар был зафиксирован в 14:03 на 129 километре трассы ФАД Р-228. На пульт дежурного поступил сигнал о загорании автомобиля « Mazda СХ-7». Площадь пожара составила 4 квадратных метра, причина его сейчас выясняется. Пострадавших при возгорании не блыо.

На тушение выезжал один пожарный расчет.

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