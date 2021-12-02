Саратов закупит 50 новых трамваев

Сегодня на линиях в Саратове много очень старых трамваев Фото: Екатерина Семенова

В следующем году Саратов закупит 50 новых трамвайных вагонов, об этом рассказали «КП-Саратов» в мэрии Саратова. Кроме этого, для развития троллейбусной сети планируется строительство нового депо в Заводском районе на улице Фабричная.

- Работающие на маршрутах города трамваи имеют высокую степень износа. В будущем году планируется приобрести 50 новых трамвайных вагонов. С учетом дальнейшего развития троллейбусной сети Саратова рассматривается возможность строительства нового троллейбусного депо, возможное расположение - на ул.Фабричная, Заводской район, - рассказали в администрации.

Сегодня чиновники мэрии в ответ на запросы из ЦУР признают, что подвижного состава не хватает.

- Нарушения расписания обусловлены задержками движения по причинам ДТП, блокировки движения запаркованными автомобилями, дорожными пробками, технической неисправностью, - признали в городской администрации.

Специалисты саратовского ЦУР сейчас фиксируют большое число обращения с критикой на работу общественного электротранспорта.

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