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Политика2 декабря 2021 7:42

В Саратовской области появился новый праздник - День многодетной семьи

Праздник будет отмечаться 21 декабря
Источник:kp.ru
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В Саратове установили новую праздничную дату – «День многодетной семьи» Он будет отмечаться 21 декабря. Такое решение приняли депутаты Саратовской областной думы 2 декабря.

Кроме этого внесены изменения в закон Саратовской области «О памятных датах Саратовской области». Теперь дума может устанавливать праздники Саратовской области. Такое уже позволили себе многие регионы страны.

Это делается «в целях сохранения культурных традиций, утверждения в общественном сознании нравственных и духовных ценностей». Праздники, которые установит себе регион, не должны дублировать уже имеющиеся федеральные. Первым таким региональным и стал «День многодетной семьи».

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