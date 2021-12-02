Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 1 декабря, в Ленинском районе «двенадцатая» сбила женщину, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась в 6:30 напротив дома № 1 по Сокурскому тракту. 45-летний водитель ВАЗа-2112 сбил 52-летнюю женщину.
В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
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