Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 1 декабря, в Ленинском районе «двенадцатая» сбила женщину, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 6:30 напротив дома № 1 по Сокурскому тракту. 45-летний водитель ВАЗа-2112 сбил 52-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

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