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Политика2 декабря 2021 7:22

Максим Межевич стал членом Саратовского областного избиркома

За него проголосовали большинство депутатов облдумы
Источник:kp.ru
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Избран новый член Избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса. Им стал Максим Межевич, работавший ранее в областной власти, а затем ставший предпринимателем.

За его кандидатуру после обсуждения и вопросов кандидату высказались на заседании облдумы 2 декабря 32 из 34 присутствующих парламентариев. Два депутата проголосовали против.

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