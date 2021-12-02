Максим Межевич стал членом Саратовского областного избиркома

Избран новый член Избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса. Им стал Максим Межевич, работавший ранее в областной власти, а затем ставший предпринимателем.

За его кандидатуру после обсуждения и вопросов кандидату высказались на заседании облдумы 2 декабря 32 из 34 присутствующих парламентариев. Два депутата проголосовали против.

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