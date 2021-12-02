В Саратовской областной думе изменили закон о выборах в региональный парламент

В Саратовской областной думе на внеочредном заседании 2 декабря изменили закон о своих выборах. Уже в следующую избирательную кампанию в региональной части списка кандидатов не будет общеобластной части.

В региональной части избирательного списка той или иной партии, которая быдет предсталять своих кандидатов, будут люди представляющие конкретные территории. Таким образом отменяется использование так называемых паровозов, когда общеобластную часть возглавляют какие-то известные партийцы, которые затем в парламент не пойдут.

Напомним, ранее депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал изменения в законодательстве о выборах. По его мнению, они продиктованы временем и требованиями жителей к работе депутатов.

- Люди хотят от своих избранников внимания к своим проблемам и решения конкретных вопросов. А большинство этих проблем возникает именно на местном уровне. Поэтому справедливо, если среди областных депутатов будет больше одномандатников. За которыми закреплен конкретный округ и стоят реальные жители со своими проблемами.

К тому же, считаю, новый закон сократит количество шародуров и хайпожоров в областной Думе. Он не позволит на налоги жителей зарабатывать состояние в интернет-пространстве. И вместо работы заниматься самопиаром, - отметил Николай Панков.