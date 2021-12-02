В Марксе квартирант до смерти забил хозяйку квартиры из-за пропавших продуктов

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Марксе предстанет перед судом квартирант, который до смерти забил хозяйку квартиры из-за пропавших продуктов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, драма разыгралась 16 июля этого года в доме на Комсомольской улице, там 36-летний мужчина снимал комнату, проживая он вместе с 52-летней хозяйкой. Квартирант увидел, что их холодильника пропала часть продуктов и заподозрил хозяйку в краже. Женщина не отрицала свою вину, тогда арендатор стал ее избивать. Закончив издевательство, мужчина ушел из квартиры на пару часов, а вернувшись, обнаружил, что пострадавшая мертва. Тогда он вышел из квартиры и закрыл дверь на ключ.

Обвиняемый признал вину. Его уголовное дело направлено в суд.

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