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Здоровье2 декабря 2021 7:07

В Саратовской области из-за ОРВИ закрыты 11 школ

Коронавирус отправил на дистанционку 76 классов
Наталия Калинина
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На сегодня, 2 декабря, в Саратовской области из-за ОРВИ закрыты 11 школ, об этом сообщает региональное министерство образования.

На карантин по коронавирусу отправлен детский сад № 20 в Вольском районе, а также 15 групп в 13 детских садах и 76 классов в 48 школах.

На карантин по ОРВИ отправлен детский сад «Пчелка» в селе Александров-Гай, 11 школ, а также 21 группа в 12 детских садах и 91 класс в 29 школах.

В четырех ВУЗах Саратовской области на дистанционное обучение переведены 720 студентов 31 группы.

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