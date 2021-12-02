Возбуждено уголовное дело о выделении земли под элитные коттеджи в поселке Зональный

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Возбуждено уголовное дело об уводе из города 43 участков земли в поселке Зональный и строительстве там коттеджей. В превышении должностных полномочий подозреваются пока неназванные сотрудники администрации Саратова.

Следователи СК по Волжскому району Саратова возбудили дело по материалам прокуратуры области.

- По данным следствия, в марте 2013 года постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» изменен разрешенный вид использования 43 земельных участков, расположенных в поселке Зональный Волжского района с земель сельскохозяйственного назначения на строительство жилого дома этажностью не выше трех для проживания одной семьи. После этого данные земельные участки в нарушении законодательства без проведения торгов предоставлены в аренду коммерческой организации для осуществления строительства. В последующем 43 земельных участка были застроены объектами индивидуального жилищного строительства и предоставлены в собственность без проведения торгов гражданам, - рассказали в СУ СКР.

В результате действий должностных лиц администрации городу нанесен значительный материальный ущерба, на ту сумму, которую город мог получить, если бы земли были выставлены на торги для строительства.

Сейчас следователи изымают необходимую документацию в мэрии.

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