В Саратове троллейбус сбил двух женщин

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 1 декабря, в Октябрьском районе Саратова троллейбус сбил двух женщин, об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в 7:40 напротив дома № 45/51 на Университетской. 60-летний водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту №1 сбил двух женщин.
Пострадавшим по 46 лет, обе доставлены в больницу.
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