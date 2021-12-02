Сегодня, 2 декабря, в Саратовской области подтвержден еще 571 новый случай коронавируса. Всего COVID-19 заразились 121 467 человек. Выздоровели с начала эпидемии 104 425 жителя региона, за сутки — 590. В стационарах остаются 2 394 человека, а на амбулаторном лечении пребывают 10 161.

В Саратове обнаружено 297 новых случаев, в Энгельсском районе — 55, в Балаковском муниципалитете зарегистрированы 42 новых пациента, в Балашовском — 26, в Вольском подтверждено еще 13, в Пугачевском — 12, в Петровском зарегистрировано еще девять пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 16;

- 7-14 лет – 31;

- 15-19 лет – 25;

- 20-29 лет – 44;

- 30-39 лет – 71;

- 40-49 лет – 90;

- 50-59 лет – 101;

- старше 60 – 193.

С пневмонией поступили 114 человек, с признаками простуды прибавилось 445 случаев, с бессимптомным течением — 12.

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