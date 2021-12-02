В энгельсской школе произошло короткое замыкание

Сегодня утром, 2 декабря, в одной из школ Энгельса произошло короткое замыкание, о чем сообщает ГУ МЧС Саратовской области.

В 7:56 пожарных вызвали на адрес Одесская, 34. Из школы № 16 валил дым. Как оказалось, его источник был в щитке, расположенном в здании школы.

Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту по 2 номеру вызова. В 08.02 - отбой вызову № 2. Произошло короткое замыкание в щитке, однако специалисты не дали распространиться огню.

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