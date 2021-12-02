Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 декабря 2021 4:30

В энгельсской школе произошло короткое замыкание

Пришлось вызывать пожарных
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня утром, 2 декабря, в одной из школ Энгельса произошло короткое замыкание, о чем сообщает ГУ МЧС Саратовской области.

В 7:56 пожарных вызвали на адрес Одесская, 34. Из школы № 16 валил дым. Как оказалось, его источник был в щитке, расположенном в здании школы.

Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту по 2 номеру вызова. В 08.02 - отбой вызову № 2. Произошло короткое замыкание в щитке, однако специалисты не дали распространиться огню.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.