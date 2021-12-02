Сегодня, 2 декабря, погода в Саратове слегка улучшилась, об этом сообщает Приволжский УГМС.

В Саратове температура колеблется в районе -1 градуса. По ощущениям до -6. Небо затянуто плотными облаками, осадков не наблюдается. Дует западный ветер, отдельные порывы которого достигают 11 м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадет слабый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер дует западный: 6-11 м/с и порывы до 16 м/с. Столбик термометра колеблется от +2 до -3 градусов.

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