Жители Ленинского просидят без воды до обеда

Сегодня, 2 декабря, в Ленинском районе Саратова проходит отключение воды, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу ул. Лебедева-Кумача, 64а. На время работ без воды осталась четная сторона этой улицы от Электронной до Антонова.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к 15:00.

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