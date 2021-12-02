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Общество2 декабря 2021 4:21

Жители Ленинского просидят без воды до обеда

Отключение возле «Северного» рынка
Наталия Калинина
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Сегодня, 2 декабря, в Ленинском районе Саратова проходит отключение воды, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу ул. Лебедева-Кумача, 64а. На время работ без воды осталась четная сторона этой улицы от Электронной до Антонова.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к 15:00.

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