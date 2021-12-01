В Саратовской области закрыты 11 школ из-за коронавируса и ОРВИ

На сегодня, 1 декабря, из-за угрозы распространения коронавируса и ОРВИ в Саратовской области закрыты 11 школ.

На карантин по коронавирусу отправлен детский сад № 20 в Вольском районе, школа в селе Новые Выселки Калининского района, а также 12 групп в 10 детских садах и 69 классов в 44 школах.

На карантин по ОРВИ отправились детский сад «Пчелка» в селе Александров-Гай, 10 школ, а также 18 групп в восьми детских садах и 59 классов в 27 школах.

В четырех ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 820 студентов 35 групп.

Напомним, "Учитель года" из Балашова Денис Орлюк прокомментировал ограниченные возможности дистанционного образования.

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